La viande belge parmi les plus chères en Europe

En cette fin de saison des barbecues, Eurostat s'est penché sur le prix de la viande en Europe. La Belgique dépasse largement la moyenne européenne.

La Belgique rate de peu le podium des pays les plus chers en matière de viande en Union européenne, selon les données de 2018 compilée par Eurostat. A la quatrième place, notre pays affiche un indice de niveau de prix (PLI) de 126. Sachant que le nombre 100 marque la moyenne européenne, on la dépasse donc largement. Dans le top 3 des pays les plus chers, on retrouve l'Autriche (146), suivie du Luxembourg (142) et de nos voisins français (131).

À l'inverse, les pays où la viande reste bon marché sont la Pologne et la Roumanie (les deux à 63), la Bulgarie (64) et la Lituanie (71), soit environ deux fois moins qu'en Belgique.

L'étude provient de l'agence Eurostat et inclut le boeuf et veau, porc, agneau, mouton et chèvre, volaille ainsi que les autres viandes et abats comestibles. La charcuterie et les autres préparations à base de viande sont également incluses dans ces chiffres.

Vue en plein écran ©Eurostat

Tendance haussière depuis 2015

En comptabilisant les prix de la nourriture en général (toujours en 2018), la Belgique reste toujours au-dessus de la moyenne européenne, même si l'indice se rapproche de l'équilibre (114). Le pays le plus cher en Union européenne est le Danemark (130) et le moins cher reste la Roumanie (65) juste devant la Pologne (68). Parmi les sous-catégories alimentaires, sur le marché belge, le poisson s'est vendu au prix le plus bas (indice 112) comparé à la viande, mais aussi aux céréales et produits laitiers/oeufs.