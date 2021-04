Labelliser le whisky belge? Nos distilleries y pensent

Les distilleries belges sont en train de se construire une fameuse réputation dans le monde des amateurs de whisky . Alors qu'ils restent peu nombreux à s'aventurer dans la production de single malts, ils le font manifestement avec savoir-faire, à en juger par les distinctions qu'ils récoltent sur les marchés internationaux. Ce succès n'est pas pour rien dans le nouveau projet couvé par le secteur sous l'égide de Vinum et Spiritus , la fédération belge des vins et spiritueux: obtenir une Indication géographique protégée (IGP) pour les whiskies belges.

Trois champions

La Belgique compte une douzaine de producteurs artisanaux de whisky, dont la moitié ont déjà bien établi leur réputation. Parmi ces derniers, la Owl Distillery (Waremme) a obtenu pour son Belgian Owl le titre de meilleur whisky européen selon la bible du secteur concoctée par l'expert Jim Murray . Il a décroché la timbale en 2016 et a renouvelé son titre une 2ᵉ année. Et en 2021, c'est la distillerie Braeckman (Audenarde) qui a repris le flambeau. Par ailleurs la distillerie Molenberg (Blaasveld) liée à la Brasserie Carolus a déjà obtenu plusieurs Awards pour ses single malts. Trois de nos distillateurs primés sur une si petite population, c'est franchement pas mal... À leur côté, les autres producteurs importants s'appellent Filliers et Radermacher, rejoints depuis peu par la Distillerie de Biercée .

Président, Vinum et Spiritus, et CEO, Distillerie Radermacher

"On est très fiers de ces résultats et on veut valoriser au mieux le whisky belge. Raison pour laquelle on a entamé la rédaction de la fiche technique du cahier des charges, en vue d'obtenir un IGP", explique Bernard Zacharias, le président de Vinum et Spiritus.