Le Belge Alexandre Van Damme investit 360 millions dans le ketchup

Également actionnaire familial d'AB InBev, il vient d'acquérir, selon un document de la Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme boursier américain, près de 13,9 millions d'actions du groupe alimentaire au prix de 30,38 dollars l'action. Le milliardaire belge investit 421 millions de dollars (357 millions d'euros) pour accroître sa participation à 1,1% .

Du ketchup, des hamburgers et du foot

Les principaux actionnaires de Kraft Heinz restent le puissant investisseur américain Warren Buffett (27%) et 3G Capital (environ 18%). Le fonds d'investissement des Brésiliens d'AB InBev vient de vendre un package d'environ 2%. Le reste des actions est coté à la bourse de New York.

Outre AB InBev et Kraft Heinz, Alexandre Van Damme est aussi présent au capital de Restaurant Brands International (RBI), le groupe qui chapeaute notamment Burger King, du RSC Anderlecht et du Natural Resources Value Fund. Il a vendu sa part dans Jacobs Douwe Egberts il y a deux ans.