Le Belge Jean-François van Boxmeer à la présidence de Vodafone

On savait le Belge Jean-François van Boxmeer sur le départ de la direction de Heineken après 15 années de gouvernance et 22 ans au sein du groupe. Ce 1er juin, il sera remplacé par Dolf van den Brink. Van Boxmeer continuera de siéger au conseil de surveillance du brasseur néerlandais.

Aujourd'hui, on apprend aussi qu'il prendra la présidence de l'opérateur britannique de télécoms Vodafone . "Jean-François van Boxmeer est considéré comme l'un des CEO les plus stables et au palmarès le plus réussi d'Europe", indique Nick Read, CEO de Vodafone.