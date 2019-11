Le CEO de MacDo viré pour avoir eu une relation dans l'entreprise

Un nouveau CEO désigné

Il sera remplacé avec effet immédiat par Chris Kempczinski, qui était jusqu'à présent responsable des activités nord-américaines. "Il dispose des compétences et de l'expérience voulues pour avoir mené à bien nos activités aux États-Unis (de 2017 à 2019, NDLR), où les franchisés produisent des résultats financiers et opérationnels solides, et pour avoir supervisé la stratégie mondiale, le développement commercial et l'innovation de McDonald's en 2015 et 2016", indique Enrique Hernandez Jr., le président du conseil d'administration.