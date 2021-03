Le Covid a bien réussi à Kellogg's sur le marché belge

Le creux des petits snacks

Si le groupe ne dévoile pas ses chiffres pour 2020, le résultat est néanmoins positif, malgré le creux causé par la fermeture de l'horeca, des lieux de culture et de loisirs et par le télétravail dans certains segments.

"Il y a eu un net changement dans les modes de consommation. Avec la fermeture des écoles, des entreprises, de l’horeca et des lieux de culture et de loisirs, finies les petites barres chocolatées ou de céréales à la pause ou au distributeur. Dans les petits conditionnements, les ventes ont baissé de plus de 50%. Mais cette chute a été plus que compensée par la forte progression de la consommation à domicile", affirme Luc Houben.