Le Covid sape de 16% le revenu du 2e brasseur mondial

La pandémie a durement impacté le deuxième brasseur mondial au premier semestre. Au point de pousser la direction de Heineken à publier ses résultats deux semaines à l'avance , "en raison du contexte". Ceux-ci sont non audités et demeurent sujets à variations; les résultats définitifs seront dévoilés le 3 août , comme prévu.

L'impact du Covid-19 s'est fait plus fort au deuxième trimestre, le plus bas ayant été touché en avril. Ensuite le brasseur évoque une reprise progressive. Les effets du "lockdown" l'ont affecté le plus en Amérique, en Afrique, au Moyen Orient et en Europe de l'est. Le marché le plus résilient a été l'Asie/Pacifique, avec le Vietnam en champion de la résistance.