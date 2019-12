Le Pain Quotidien redevient entièrement belge

Les jours se suivent et ne se ressemblent pas au Pain Quotidien, un des produits d’exportation les plus populaires du pays. Comme nous l’indiquions la semaine dernière, la chaîne se trouve à la veille d’une refonte importante de son actionnariat. Cette semaine a déjà vu un changement au niveau du capital. D’après nos sources, le groupe alimentaire Norac de l’entrepreneur français Bruno Caron aurait cédé sa participation aux autres actionnaires historiques.

Caron est entré au capital il y a sept ans. Au départ, il détenait 15% des actions et a progressivement augmenté sa participation à 25%. Les autres actionnaires auraient racheté ses actions au prorata de leur participation. Résultat: la participation de l’actionnaire de référence, Cobepa – détenu à plus de 50% par la famille de Spoelberch, également actionnaire d’AB InBev – passe de 32% à 43%. Le solde des actions est aux mains d’une poignée d’entrepreneurs: la famille Josi (Jean-Marie Laurent Josi est CEO de Cobepa), Emiel Lathouwers (ex-A.S. Adventure), le duo Tony Vandewalle-Bart Van Vooren (ex-O’Neill Belgique) et son fondateur Alain Coumont.