Le Raclette Burger peut-il être protégé par le droit d'auteur?

Le différend porté à l'attention de la Justice oppose la chaîne Huggy's Bar (11 restaurants en Belgique) à un concurrent, le Burgor's Bar, situé à Aywaille. À la base, le gérant du Burgor's Bar travaillait comme étudiant dans un restaurant Huggy'bar avant de s'en aller et d'ouvrir son propre établissement en dupliquant les recettes et les méthodes apprises et découvertes chez Huggy's Bar. Telle est du moins la thèse de Huggy's Bar. Pour la chaîne, la gérante de Burgor's a tout dupliqué: même logo, même type de cartes, mêmes noms de burgers, mêmes assiettes, même façon de présenter la salade dans les assiettes (si, si!) et même slogan. "Best burger in town", pour Huggy's Bar contre "Probably best burger in town", pour Burgor's Bar.