Le bad buzz intentionnel de Bicky Burger, pathétique et lamentable

Évidemment, le dessin a provoqué un tollé sur la toile. Comment aurait-il pu en être autrement? Qui pourrait applaudir à une telle violence? Qui rirait face à un tel dessin? Et surtout, il est impossible de se dire qu’aujourd’hui, en 2019, alors que la lutte contre les violences faites aux femmes bat son plein , un publicitaire se soit dit: "On va faire un dessin qui montre un mec qui défonce une nana parce qu’elle lui rapporte un faux Bicky Burger" et que son collègue lui ait répondu "Quelle bonne idée, c’est drôle". Non, sans doute lui a-t-il répondu: " ç a va faire le buzz."

On cataloguera définitivement cette pub– que le groupe n’a retirée qu'une dizaine d'heures après sa publication en déclarant que comme la violence contre les femmes, "la vente de faux Bicky’s ne se fait pas non plus!" – par deux mots empruntés à un collègue: pathétique et lamentable. Et on le jure: plus jamais on ne passera commande pour un Bicky.