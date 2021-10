Le beurre Rochefort passe dans le giron d'une fondation

Initiée par Arthur Mathot, décédé en 2014, l'aventure était depuis portée par la deuxième génération . Six des sept enfants mettaient ainsi la main à la pâte au sein de l'entreprise 100% familiale. Sauf que, pour eux aussi, inexorablement, le temps passe. Avec pour résultat de voir les plus âgés atteindre aujourd'hui l'âge de la pension .

"C'est ce qui nous a amenés à réfléchir à l'avenir et à comment nous pourrions maintenir l'activité au sein de la famille", explique Cécile Mathot, responsable des ventes et des achats de la société et benjamine de la fratrie.