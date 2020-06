Le bio occupe 11,5% de la surface agricole wallonne

En 2019, 74 fermes wallonnes sont passées au bio et plus de 3.300 hectares ont été reconvertis à l'agriculture biologique. De quoi assurer un équilibre avec une demande en progression sensible.

Cela fait plusieurs années que les produits bio attirent de plus en plus de consommateurs. La crise du Covid-19 leur a donné un coup de fouet supplémentaire. Les responsables de la filière bio wallonne s'en félicitent, tout en saluant aussi le bon équilibre entre l'offre et la demande. Car la production bio a elle aussi le vent en poupe.

Deux fois plus de fruits

La majeure partie du paysage agricole bio (75,7%) est occupée par les prairies. C'est logique: l'agriculture bio nécessite des surfaces de prairie par animal plus importantes pour assurer une autonomie fourragère maximale. Mais la croissance la plus forte se produit dans le segment des grandes cultures, majoritairement des céréales (+9% à 17.257 ha) et surtout des fruits et légumes (+20% à 2.608 ha). Une réponse à la progression sensible de la consommation de ces produits: la part de marché des légumes frais bio est passée de 12,7% en 2018 à 13,5% l'an dernier et celle des fruits frais de 10 à 11,2%. Depuis 2015, la consommation de fruits bio a plus que doublé.