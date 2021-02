Le boudin blanc de Liège servi à la Commission européenne

Les artisans bouchers et charcutiers artisanaux liégeois y tiennent car leur boudin blanc cohabite, sur les étals des magasins, avec d'autres boudins, dits blancs et dits liégeois, qui sont produits industriellement...

Le label européen IGP permet de protéger des produits alimentaires de terroir: il garantit que ceux visés sont produits, transformés ou préparés dans une zone géographique délimitée, et que leur qualité est attribuable à cette région. Il est moins contraignant que le label Appellation d'origine protégée (AOP) , qui va jusqu'à vérifier que la production est effectuée dans la zone, mais il offre néanmoins un niveau de protection appréciable .

