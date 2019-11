Le burger sans viande aiguise les appétits des distributeurs et des restaurateurs

Le géant américain du fast-food Burger King lance un hamburger sans viande dans 25 pays d’Europe, dont la Belgique. L’essor du "flexitarisme" attire les géants de l’agroalimentaire et les distributeurs. L’extension de l’offre devrait aguicher davantage le chaland.

Un joli coup pour Burger King, mais aussi pour Unilever. Le géant américain du fast-food vient de prendre une longueur d’avance sur son grand rival McDonald’s en lançant en Europe une version sans viande, au goût comparable, de son célèbre Whopper. Ce hamburger végétarien, déjà testé aux Etats-Unis et en Suède , sera proposé dans plus de 2.500 restaurants répartis dans 25 pays – dont la Belgique.

C’est la société néerlandaise The Vegetarian Butcher (Le Boucher Végétarien), rachetée il y a quelques mois par le géant Unilever, qui assurera la fabrication de ces "Rebel Whoppers" sans viande pour Burger King en Europe. Le hamburger végétarien s’inscrit donc au menu dans les restaurants européens d’un des géants de la restauration rapide.

Un marché à 100 milliards

La bataille sur le marché des hachés et autres burgers sans viande n’en est qu’à ses prémices. Bien qu’accusés d’être trop salés, trop transformés et presque aussi caloriques, les burgers de Beyond Meat ou Impossible Burger – qui fournit une déclinaison végane du Whopper aux Burger King américains – font un tabac aux Etats-Unis.