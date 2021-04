Le champion des protéines alternatives Ÿnsect fait mouche aux Pays-Bas

Spécialisée dans l'élevage d'insectes pour l'alimentation animale et les engrais, la start-up française Ynsect vient d'acquérir son homologue hollandais Protifarm pour un montant tenu secret, apprenait-on mardi. L'opération lui permet d'entrer sur le marché des protéines destinées à l'alimentation humaine cette fois, ainsi que de disposer à terme d'une capacité de production de 230.000 tonnes d'ingrédients à base d'insectes par an.

En sus, l'on retrouve aussi certains de nos compatriotes à bord de l'entreprise via la participation détenue par le f onds de capital-risque à impact Astanor Ventures , où sont aussi bien présents Belfius Insurance que le bras financier de l'État belge ( SFPI ), de même que les familles Colruyt , Adriaenssen-de Spoelberch et Toye (dont le holding détenait il y a peu encore la brasserie Palm).

Ynsect possède et exploite une usine dans le Jura qui produit 1.000 tonnes d'ingrédients par an, et construit pour ouverture début 2022 une deuxième ferme verticale près d'Amiens d'une capacité initiale de 100.000 tonnes. De son côté, la ferme de Protifarm, basée à Ermelo (Pays-Bas), dispose d'une capacité de 1.000 tonnes par an, pouvant être augmentée à 20.000 tonnes.