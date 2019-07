Le dividende d'AB InBev coûte 350 millions à l'État

Le déficit budgétaire de l’État fédéral en 2019 se rapproche à présent de 7 milliards d’euros, soit le double du trou projeté initialement, selon les chiffres publiés lundi par le Comité de monitoring, qui réunit les hauts fonctionnaires chargés de suivre l’évolution des dépenses et recettes publiques. Le dérapage budgétaire résulte principalement d’une accélération des dépenses de sécurité sociale et de quelques rentrées moins élevées que prévu. Ainsi, le précompte mobilier payé sur les dividendes et d’autres revenus du capital et d’avoirs mobiliers a rapporté 690 millions d’euros de moins que les estimations du gouvernement. "Cette baisse s’explique en partie par le moindre encaissement relatif au dividende d’une très grande entreprise", lit-on dans le rapport du Comité de monitoring (L’Echo de ce mardi). Le "manque à gagner" du Trésor se chiffre à pas moins de 350 millions d’euros.