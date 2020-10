"Le dividende final d'AB InBev est aussi menacé"

Évacuons d’emblée ce qui pourrait paraître comme une mauvaise nouvelle alors que les résultats du groupe ont agréablement surpris: AB InBev ne paiera pas de d’acompte sur dividende et il faudra attendre février de l’année prochaine pour être fixé sur le coupon annuel de 2020. Cette décision relève de la saine gestion, semble-t-il, alors que le brasseur continue de faire face à l’incertitude et à la volatilité induites par la pandémie, ainsi qu' à un endettement très conséquent.

Vu le ratio dette nette sur ebitda de 5 qu’il anticipe pour fin 2020, Reginald Watson d’ ING ("conserver"; 54,92 euros) s’attendait à cette décision de passer le dividende intérimaire tandis que, rappelle-t-il, le consensus des analystes tablait sur un coupon de 40 centimes . "Nous pensons que le dividende final de 2020 (payé en 2021) est également menacé ce qui n’est pas non plus reflété dans le consensus." Voilà, c’est dit….

Prévisions vagues

Concernant les chiffres-clés du troisième trimestre, AB InBev a réussi le tour de force de gonfler ses volumes (+1,9%) et ses revenus (+4%) alors que le marché tablait sur une tendance négative. Une performance due notamment à ses trois marques mondiales (Budweiser, Stella Artois et Corona), qui ont enregistré une hausse de 6,8% de leurs revenus au niveau mondial, et à la solidité de plusieurs marchés clés. Au Brésil, par exemple, le groupe brassicole a enregistré une croissance du volume de ses bières de plus de 25%.