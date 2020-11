Le fisc obtient gain de cause dans son litige relatif à la vente de Jules Destrooper

Selon la justice, la plus-value enregistrée sur une partie de la vente des parts de Patriek Destrooper, un actionnaire familial de la biscuiterie Jules Destrooper, était bel et bien soumise à l’impôt parce qu’elle sortait du cadre d’une "gestion normale de bon père de famille".

Patriek Destrooper, l’un des héritiers de la biscuiterie ouest-flandrienne fondée en 1886, devra bien payer un impôt sur la plus-value réalisée en 2015 sur la vente de ses parts à la société Amigo & Co (famille Vandermarliere), qui comprenait un prix de 55,5 millions d’euros pour l’ensemble du groupe, plus le remboursement de 5,63 millions de dettes.

Selon le tribunal, la transaction sortait du cadre d’une "gestion normale de bon père famille"d’un patrimoine privé et ne pouvait donc pas bénéficier de l’exonération fiscale des plus-values accordée aux particuliers .

Opération de vente en deux temps

La motivation du tribunal s’est appuyée sur les différentes opérations qui avaient précédé la transaction de vente finale. Dans un premier temps, Patriek Destrooper avait racheté, en vertu de son droit de préemption, les parts que son frère Peter souhaitait vendre au groupe Lotus, qui avait fait une offre sur la biscuiterie, au prix proposé par ce groupe. Et, dans un second temps, il avait revendu l’ensemble des parts de la société à Amigo & Co (qu’il avait lui-même approchée) qui offrait un prix supérieur à celui de Lotus.