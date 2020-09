Le géant brassicole AB InBev à un tournant de son ascension...

Au vu de la fermeture des cafés pour cause de coronavirus, le poids de la dette de 87 milliards de dollars du géant brassicole est devenu encore plus lourd à porter.

Après quinze ans d'ère Brito, l'entreprise se cherche un nouveau CEO. Est-ce histoire de tourner la page d'un trop grand appétit ayant mené à la création d'un mastodonte boxant seul dans sa catégorie?

Bruxelles, 26 avril 2017. Les participants à l'AG du géant brassicole sont deux fois plus nombreux qu'à l'accoutumée. Et pour cause, le rendez-vous est symbolique. Deux cents jours plus tôt, c'est le "deal du siècle" qui a été bouclé par AB InBev, avec le rachat de son concurrent britannico-sud-africain SABMiller. Montant de l'opération? 106 milliards de dollars.

Le groupe belgo-brésilien est désormais septième capitalisation boursière au monde, talonnant Apple, Google, Microsoft, Berkshire Hathaway, Exxon et Wells Fargo.

106 milliards $ Le géant brassicole avait finalement déboursé quelque 106 milliards de dollars pour s'offrir le brasseur britannico-sud-africain SABMiller en 2016. Une opération qui a laissé des traces.

Les administrateurs, qui d'habitude fuient la lumière, sont dès lors présents en masse pour fêter l'événement. L'ambiance est à la joie, à l'euphorie même, dans la grande salle du centre de conférence BluePoint Brussels, à deux pas de la RTBF.

Un des Belges du conseil d'alors lâche même – et c'est à noter, au vu du mutisme qui prévaut à l'accoutumée – un "c'est fantastique", à un de nos journalistes présent sur place. Et ce, alors qu'au même moment un confrère de la presse économique britannique poursuit dans la salle un Grégoire de Spoelberch qui, pour le coup, n'a pas baissé la garde.

Les petits plats sont mis dans les grands, les actionnaires accueillis comme il se doit. Après tout, malgré les nombreuses péripéties rencontrées en cours de route (offre de SABMiller sur Heineken pour se défendre, refus de l'offre d'AB InBev,…), l'opération a reçu l'appui des marchés, grâce à l'enthousiasme des investisseurs de l'époque. Qu'il convenait de remercier, d'une manière ou d'une autre.

L'emplette de trop

Sauf que, voilà, aujourd'hui, quatre ans ont passé. Et force est de constater que de l'euphorie d'alors, il ne reste pas grand-chose. En effet, ce qui était vu comme le cap supplémentaire à gravir, à la façon d'un aventurier qui se challenge une dernière fois, s'est peut-être révélé être le cap de trop. À savoir: celui qui a endommagé la machine, qui avait jusque-là si bien progressé depuis la fusion entre AmBev et Interbrew en 2004 pour devenir le plus grand brasseur de la planète.

Car il est un fait: AB InBev, à force de grands coups de lasso, est devenu un indétrônable, fort de ses 170.000 employés et de ses 52,3 milliards de chiffre d'affaires – soit deux fois la performance du numéro deux mondial Heineken. Et c'est bien là tout son mal. Car que faire quand on surpasse tous les autres, et de loin? Se retirer, fort de ses titres, comme le recordman du 100m (et 200m) Usain Bolt l'a fait en 2017? No way. En effet, dans le monde des affaires, ce n'est pas une option; il faut bien quelqu'un pour servir les quelque 561,4 millions d'hectolitres écoulés l'an dernier par l'entreprise.

La faute au CEO?

Alors, l'on regarde en direction du capitaine, à la barre du navire depuis 2005. Et de ses dérives. Histoire de trouver un fautif à cette situation du serpent qui se mord la queue, fort d'un appétit qui l'a placé dans une catégorie où il boxe sans contrepartie. Carlos Brito, aux côtés de son fidèle CFO, a-t-il été trop loin? Certains posent la question – et n'hésitent pas à y répondre -, au vu de la pesante dette de 87 milliards de dollars, soit 4,9 fois l'excédent brut d'exploitation (Ebitda), laissée en héritage par sa soif de grandeur.

Pourtant, ce serait aller vite en besogne que de penser que le numéro un a agi seul et en paie aujourd'hui le prix - la recherche d'un successeur ayant été lancée -, dans un jeu plus large de chaises musicales qui a pu être observé ces dernières années aux plus hautes instances du géant brassicole. Car, si les changements se sont enchaînés au top de la société, l'arrière-garde – celle-là même qui a avalisé la mue du petit Belge en grande multinationale -, elle, n'a pas vraiment fait de pas de côté.

En réalité, si des changements ont été constatés au niveau du conseil d'administration par exemple, la génération suivante n'a fait que remplacer la précédente – qui continue à distiller ses conseils - dans le cadre de fins de mandat prévues de longue date.

De même, un poids lourd de l'histoire du groupe qu'est le Belge Alexandre Van Damme est, lui, toujours bel et bien à bord, quand le Brésilien Roberto Thompson (cofondateur de la société d'investissement 3G Capital, qui a été instrumental dans le destin du géant brassicole) a, lui, embarqué, en remplacement d'un de ses compatriotes.

Et c'est bien normal puisque cette marche à suivre a été scellée au moment déjà du rapprochement entre les Brésiliens (toujours actionnaires à 18,8%) et les Belges (détenant, eux, 23,7%) pour voir naître InBev. À l'époque, bien que cela n'ait jamais été confirmé au grand jour, la galaxie Interbrew a accepté le "lead" brésilien. Ce qui explique la domination qui prévaut depuis lors aux fonctions clés.

Changement d'époque

Ce qui a cadenassé ce monstre devenu trop gros pour être maîtrisé? Encore une fois, il serait réducteur de voir les choses de la sorte. Car la crise du coronavirus (qui a rendu la dette plus pesante encore, pour cause de fermeture des cafés notamment), de même que l'effervescence autour des microbrasseries ou encore les changements dans les modes de consommation (sans alcool, sans calories, sans gluten,…) forcent à la réinvention permanente d'AB InBev. Et ce, peu importe la difficulté de manœuvrer aujourd'hui le paquebot brassicole.

D'ailleurs, en ce sens, le pas de côté, la même année, du CFO Felipe Durta et maintenant du CEO Carlos Brito constitue un jalon important. Qui ouvre la voie à une nouvelle stratégie, qui pourrait rompre avec le cost-cutting d'antan et les acquisitions à foison (notamment Anheuser-Busch en 2008 , Grupo Modelo en 2012 , Oriental Brewery en 2015 et SABMiller en 2016).

Sens vs croissance

Ici, la page qui s'ouvre pour l'avenir pourrait être bien plus colorée de sens que de croissance. Avec une priorité plus grande accordée à l'image, à l'héritage,… tout cela saupoudré d'une touche de vision "out of the box", pour aller chercher des opportunités sur de nouveaux marchés, autres que ceux de la seule bière.

Mais pour avoir le cœur net quant à ce qui fera demain AB InBev, il faudra attendre la nomination du nouvel homme fort.