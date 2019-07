Le gin-tonic est-il encore "trendy"?

Dans quelle mesure le gin-tonic ne fait-il plus recette dans les bars et autres clubs branchés? La fédération britannique des vins et des spiritueux s’est empressée de souligner que le marché du gin continuait à croître. Le bureau d’études IRI/Mintel (voir le graphique) estime ainsi que le marché du gin représente un peu plus de 2 milliards de livres sterling et pourrait atteindre, même dans le pire des cas, le montant de 2,17 milliards en 2023. Et dans le scénario le plus gouleyant, les ventes de gin pourraient pratiquement doubler dans les prochaines années.