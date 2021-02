Le holding de Giovanni Ferrero s'offre Fox's Biscuits

Après avoir racheté le fabricant belge Delacre en 2016 et le danois Kelsen en 2019, CTH Invest s'offre à présent un biscuitier britannique. Le holding belge fondé par Giovanni Ferrero , co-propriétaire du groupe Ferrero (Nutella, Kinder...), a en effet conclu le rachat des activités biscuits sous marque propre et sous marques de distributeurs de Fox's auprès de son propriétaire, Northern Food Grocery Group (NFGG), lui-même détenu par le groupe britannique Boparan Holdings .

Annoncée par la presse spécialisée et par l'agence Reuters en octobre 2020 , l'opération avait été évaluée à 246 millions de livres, soit environ 285 millions d'euros, mais restait encore soumise au feu vert des autorités de contrôle. Depuis lors, l'actionnaire de CTH Invest a augmenté le capital du holding de quelque 321 millions d'euros pour le porter à 2,74 milliards: une opération qui fait suite à l'acquisition de Fox Biscuits, apprend-on à bonne source, ce qui laisse supposer que le deal a été finalisé. Cela laisse également supputer, soit dit en passant, que le prix d'achat s'est avéré un peu plus élevé que l'estimation initiale donnée par la presse.

Une marque convoitée

Fox's Biscuits est un des derniers biscuitiers britanniques indépendants . Il produit et exploite des marques de biscuits et de snacks comme Rocky Bars , Crunch Creams, Party Rings, Viennese ou Chocolateley. Il fabrique également sous marque privée pour plusieurs détaillants. L'activité rachetée a généré l'an dernier un chiffre d'affaires de 157 millions de livres (181 millions d'euros) . L'acquisition inclut deux unités de production établies à Kirkham, dans le Lancashire, et Batley, dans le Yorkshire, ainsi que plusieurs contrats à long terme avec des clients professionnels.

"Fox's Biscuits a toujours été une marque attrayante et, en tant qu'un des deux principaux biscuitiers indépendants au Royaume-Uni, elle constitue un précieux actif dans ce marché", a déclaré en octobre dernier Ranjit Singh, le président de Boparan Holdings . "Au fil des ans, nous avons entendu de nombreuses parties intéressées", a-t-il ajouté, "mais nous avons toujours clairement fait comprendre que Fox's ne serait vendue qu'à la bonne maison, au bon moment et au bon prix."

Un séduisant portefeuille

Fox's Biscuits viendra rejoindre les marques de biscuits au chocolat Delacre et de biscuits pur beurre Kelsen dans le portefeuille de biscuits fins du groupe CTH Invest. Bien que le holding n'ait rien communiqué à ce propos, on peut augurer qu'elle intégrera comme ses deux nouvelles consœurs la filiale Fine Biscuits Company, puisqu'elle relève du même segment de produits. La filiale a pour objectif d'optimiser la coopération entre les marques sans altérer leur autonomie de gestion.

De même, on peut imaginer qu'il se développera à l'avenir des synergies entre Fox's Biscuits et The Fine Lab, le centre de recherche et développement en biscuits créé à la fin de l'an dernier à Bruxelles par CTH.