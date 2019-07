Le marché porte un toast à AB InBev, mais certains font la grimace

L'action AB InBev grimpe de 5% ce jeudi matin après des chiffres trimestriels supérieurs aux attentes. Elle a même touché un plus haut de l'année. Les analystes saluent la performance, mais celui d'ING fait la moue.

Deuxième coup d’éclat en une semaine pour AB InBev dont le titre a grimpé de 15% sur cette période et de 58% depuis le début de l’année. Après la vente surprise d’un brasseur australien pour 10 milliards d’euros, le numéro un mondial de la bière a dégagé des résultats trimestriels largement supérieurs aux attentes.

En termes de volume, il affiche même, au deuxième trimestre, le meilleur chiffre depuis plus de 5 ans avec une croissance totale de 2,1% grâce aux "excellents résultats sur de nombreux marchés clés", comme le Mexique, le Brésil et l’Europe, entre autres. Le reste est à l’avenant: des revenus en hausse de 6,2%, un Ebitda qui grimpe de 9,4% et un bénéfice par action qui est passé de 1,09 dollar il y a un an à 1,25 dollar.

Lire aussi | AB InBev surprend avec ses résultats, le titre grimpe

Une Amérique centrale impressionnante

Wim Hoste de KBC Securities ("acheter"; 105 euros) salue ces résultats "solides". "L’Amérique centrale a été particulièrement impressionnante. Nous nous attendons à ce que le marché mexicain continue de profiter de la croissance des volumes grâce au contrat avec OXXO." Depuis peu les produits du groupe sont disponibles dans 4.000 magasins de cette chaîne de supérettes. D’ici 2022, on pourra les acheter dans la totalité des plus de 17.000 points de vente, a précisé AB InBev dans son communiqué.

L’analyste note encore qu’AB InBev a réitéré ses prévisions antérieures. "Il s’attend toujours à une forte croissance des revenus et de l’Ebitda en 2019 avec une progression plus équilibrée des éléments entre les volumes et les produits par hectolitres."

Avenir souriant

Chez Citi, on estime que ces résultats sont rassurants. "Bien que les prévisions restent inchangées, le risque sur les bénéfices est sans doute surestimé. Avec le désendettement en cours, l’action demeure notre meilleur choix dans le secteur des boissons."

Frank de Boer de Degroof Petercam ("acheter"; 93 euros), pour sa part, ne cache pas son enthousiasme. "Grâce à sa stratégie, à son excellente exécution, à la gestion des coûts et à une série de grosses acquisitions, AB InBev est devenue l'une des plus importantes sociétés de produits de grande consommation au monde et même la numéro un en termes d’Ebitda."

Pour l’analyste, l’avenir du brasseur s’annonce souriant. Il pointe la croissance des ventes soutenue, notamment, par l’amélioration de la situation au Brésil et s’attend à ce que les pertes de parts de marché aux Etats-Unis s’arrêtent cette année. Enfin, la tendance des coûts de production, en particulier l’aluminium, est plus favorable.

Soupe à la grimace

En revanche, Reginald Watson d’ING, dont l’objectif de cours est fixé à 55 euros (pour un cours actuel de 90 euros…), fait un peu la soupe à la grimace. "Le succès des résultats du deuxième trimestre est tempéré par des prévisions prudentes pour le deuxième semestre et en particulier pour le troisième trimestre", écrit-il.

Il ajoute: "Alors que le momentum a été clairement positif pour le 2e trimestre, le bénéfice du premier semestre n’affiche quasiment aucune croissance par rapport à celui de 2018. Toute euphorie sur les résultats de ce trimestre sera de courte durée. Nous maintenons notre recommandation à 'conserver'."