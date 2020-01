Le modèle d'AB InBev remis en question par des brokers

Degroof Petercam n'est plus à l'achat sur AB InBev et a nettement réduit son objectif de cours sur la valeur. L'avertissement sur résultats lancé en octobre dernier a soulevé des interrogations sur le modèle de croissance du leader mondial de la bière.

Rappelez-vous. En octobre dernier, AB InBev a douché l’enthousiasme du marché en publiant des résultats "difficiles" pour le troisième trimestre et en annonçant, dans la foulée, qu’il ne tablait plus désormais pour l’ensemble de l’exercice 2019 que sur une croissance modérée de son Ebitda alors que, jusque-là, une croissance forte était à l’ordre du jour.

Croissance modérée, CFO et dividende

Il faudra attendre encore un bon mois avant de savoir avec précision ce que cette "croissance modérée" veut dire concrètement et comment le management du numéro un mondial de la bière voit les affaires évoluer en 2020.

Peut-être aurons-nous aussi, le 27 février , des précisions quant à un départ éventuel du directeur financier (CFO) ainsi que sur l’état d’avancement du dossier de la cession de ses activités australiennes pour 11,3 milliards de dollars, annoncée en juillet et dont la finalisation est prévue pour le premier trimestre. On découvrira également ce jour-là si AB InBev fait un geste vis-à-vis de ses actionnaires en majorant, ne fut-ce que symboliquement, son dividende .

Une large majorité de fans

Pourquoi Degroof Petercam n'est plus à l'achat

Fernand de Boer de Degroof Petercam, qui a revu à la baisse ses estimations d’Ebitda, se demande, après l’avertissement sur résultats d’octobre dernier, si le groupe brassicole peut encore surperformer les ventes et la croissance de l’Ebitda ou si le modèle est dépassé .

De son côté, il a le sentiment que la concurrence s’intensifie dans de plus en plus de zones géographiques et de segments. Ce qui entraînera davantage d’efforts marketing pour maintenir la croissance des ventes. Il relève aussi que la tendance sur le marché américain se détériore encore.