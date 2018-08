Le modèle économique de Greenyard mis en doute

Le producteur de légumes surgelés encaisse les coups durs depuis plusieurs mois. Ce qui l’oblige à revoir ses ambitions annuelles à la baisse. Et accroît la méfiance des investisseurs.

Et la situation ne s’est pas améliorée durant l’été. Contamination à la listeria dans son usine hongroise , canicule, concurrence accrue, le groupe a dû faire face à de nombreuses difficultés impactant sa profitabilité et le poussant à revoir ses prévisions annuelles. Il table à présent sur une baisse de 25% de son Rebitda sous-jacent , au lieu d’une hausse de 10% comme indiqué le 2 mai.

Un avertissement sur résultats très mal passé auprès des investisseurs et analystes. "Nous ne sommes pas tout à fait surpris que Greenyard rate sa guidance, mais nous sommes surpris par l’ampleur de l’échec, qui met également en question l’avenir du modèle économique", a commenté Degroof Petercam. Chez KBC Securities, même si on relève deux points positifs (impact du listeria peut-être "contenu" et focus sur la réduction de la dette nette), la note passe à "conserver" contre "acheter" auparavant.