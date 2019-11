Le nouveau leader mondial du malt réside à Anvers

Oui, c’est la grande nouveauté apportée par cette opération: nous sommes désormais présents sur les cinq continents et nous pouvons nous approvisionner sur tous les grands bassins de production d’orge dans le monde: le Canada, l’Argentine, l’Australie, l’Europe où nous étions déjà, et l’Ethiopie où nous sommes en train de construire une malterie et de créer une filière d’orge avec 12.000 agriculteurs locaux. Grâce à cela, nous ne serons plus exposés aux aléas climatiques, puisqu’on ne dépendra comme avant plus d’un seul bassin. Ce sera plus sécurisant pour nous comme pour nos clients.

2/ Quels sont vos principaux secteurs clients? Sont-ils en croissance?

Environ 90% de notre production sont destinés aux brasseries, 5% aux distilleries (nous avons deux malteries en Ecosse) et le solde à l’industrie agroalimentaire (céréales pour petit-déjeuner, barres casse-croûte, compléments alimentaires…). Dans le secteur brassicole, on parle beaucoup aujourd’hui des microbrasseries. Nous travaillons beaucoup pour ce segment, qui représente déjà 15% du marché aux Etats-Unis et qui est en croissance. On y trouve beaucoup d’entrepreneurs animés par la passion et en quête d’innovations.

3/ Anvers restera-t-il le siège du groupe et son centre de recherche & développement?

Absolument! Je vais d’ailleurs inaugurer ce mois-ci le centre de R&D d’Anvers! C’est un très bel outil d’innovation. On internationalise la recherche, et cela se passe à Anvers, où est et restera le siège mondial du groupe.