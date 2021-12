Le prix du café flambe, les torréfacteurs broient du noir

Le prix du café a quasiment doublé depuis janvier pour atteindre des sommets inédits depuis dix ans. Les torréfacteurs ne pourront répercuter toute la hausse sur le prix final.

"Depuis le mois de juin, nos factures sont doublées. Nous sommes obligés de rogner sur nos marges." Sylvie Looze, la gérante des Cafés J.J. Looze, est inquiète. La montée inexorable du prix du grain de café, répercutée depuis juin en aval par les importateurs, pèse de plus en plus lourd sur les comptes. Pour ce torréfacteur artisanal basé à Feluy qui achète 45 tonnes de café par an, l'exercice 2021 se soldera à coup sûr par une baisse de 30 ou 40% du bénéfice.

39.400 tonnes En Belgique, la consommation de café a reculé de 42.500 tonnes en 2015 à 39.400 tonnes en 2020.

Depuis janvier, le prix de la livre d'arabica, le grain de café le plus largement utilisé par les torréfacteurs, a doublé. Les raisons sont multiples et connues: fortes gelées, pluies diluviennes, flambée des prix du transport (jusqu'à dix fois plus cher) combinée à une pénurie de conteneurs qui bloque certains arrivages. S'ajoute à cela une demande mondiale en augmentation, conjuguée à une stagnation de l'offre. Un torréfacteur comme J.J. Looze a pu tenir le coup jusqu'ici grâce à son large éventail de clients, répartis entre entreprises, revendeurs, horeca et particuliers.

En Belgique, la consommation de café est en recul depuis quelques années. De 42.500 tonnes en 2015, les ventes de café au détail (horeca non inclus) ont été ramenées à 39.400 tonnes en 2020 (et encore, avec un léger effet rebond entraîné par le confinement). Mais les revenus ont progressé, passant de 576 millions d'euros en 2015 à 624 millions cinq ans plus tard. Une hausse qui s'explique en grande partie par une "premiumisation" de la consommation, qui se traduit par une hausse des ventes de cafés "barista" ou en dosettes.

"Nous allons devoir relever nos prix au mois de janvier, mais il sera impossible de répercuter l'intégralité de la hausse." Sylvie Looze Gérante des Cafés J.J. Looze

Prix relevés en janvier

Chez Rombouts, un des gros torréfacteurs belges, la flambée actuelle des prix, à laquelle vient s'ajouter l'explosion des coûts énergétiques, se traduit par une hausse de 31 millions d'euros de la facture d'achat des grains de café. Celle-ci sera immanquablement répercutée sur les prix pratiqués par les torréfacteurs. Reste à voir dans quelle mesure, d'autant qu'il s'agira de faire avaler la pilule aux distributeurs. "Les contrats seront plus chers pour 2022. Est-ce que cela aura une répercussion effective sur le prix en magasin? Probablement que oui", dit-on chez Colruyt, sans autre commentaire.

"Nous allons devoir relever nos prix au mois de janvier, mais il sera impossible de répercuter l'intégralité de la hausse que nous avons subie", dit de son côté Sylvie Looze, qui fait état de la "grande compréhension" des clients (majoritairement l'horeca et les revendeurs). La patronne des Cafés J.J. Looze évoque une hausse entre 10% et 20%.

Discours analogue chez Beyers, qui produit du café pour des chaînes telles que Hema, Amazon ou Lidl."Nous faisons le maximum pour limiter l’ampleur des hausses de prix, mais celles-ci seront selon toute probabilité inévitables", indique son porte-parole, Frédéric Janssens.

"La tasse de café restera abordable. À 25 euros le kilo, une tasse coûte 18 centimes." Sylvie Looze Gérante des Cafés J.J. Looze

Certains pourraient être tentés d'acheter davantage de grains robusta, une variété trois fois moins chère mais moins qualitative que l'arabica. Chez J.J. Looze, une telle solution est exclue. "Le goût n'est pas du tout le même. Il n'est pas question de changer nos mélanges", souligne-t-elle.

Sylvie Looze relativise toutefois l'impact de cette hausse. "La tasse de café restera abordable. À 25 euros le kilo, une tasse coûte 18 centimes", souligne-t-elle. La hausse devrait donc tourner autour de quelques dizaines de centimes pour un paquet de 250 grammes, soit 2 centimes la tasse.

Une chose est sûre: les amateurs d'un petit noir bien serré veilleront à profiter au maximum de chaque gorgée.