"Le profil de Greenyard n’est pas assez dé-risqué"

Le spécialiste des fruits et légumes signale qu’il vient d’enregistrer trois trimestres consécutifs marqués par une croissance des ventes . La rentabilité est également au rendez-vous avec un accroissement de la marge de l’ebitda ajusté par rapport à la même période de l’an dernier. Une amélioration due largement à la division "frais" avec une progression de plus de 25% de cette marge, explique le groupe de Wavre-Sainte-Catherine.

Guidance relevée

Du coup, Greenyard estime que son ebitda ajusté pour son premier semestre devrait atteindre 55 millions d’euros environ , contre 47,6 millions l’an dernier. Dans la foulée, les perspectives de l’ebitda pour l’exercice en cours ont été relevées . La fourchette initiale, comprise entre 100 millions et 105 millions d'euros, passe à 106 millions-110 millions d’euros . Une annonce qui a permis à l’action de grimper de 8% dans un marché déprimé.

"La croissance organique et la réduction de la dette restent nos principaux objectifs et formeront la base pour un nouveau financement à long terme", ajoute Greenyard sans en dire davantage sur ce financement.

On se souvient qu’il fut un temps où une importante augmentation de capital était envisagée pour maintenir la société à flots, tout comme la cession de la division "prepared" sans que cela ne se concrétise.

Conseil d'achat

Alan Vandenberghe et Guy Sips, de KBC Securities ("conserver "; 5,4 euros), saluent, bien entendu, ce retour à la croissance rentable et le relèvement des prévisions. Ils soulignent cependant que la décision stratégique d’opter pour une position de "stand alone" va laisser le groupe lourdement endetté pour les deux prochaines années au moins.