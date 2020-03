Le projet de coopérative betteravière retardé mais confirmé

L'assemblée générale de la CoBT a entériné le report d'un an, à septembre 2023, de la première réception de betteraves. La négociation des crédits bancaires prend un peu plus de temps que prévu.

Depuis mars 2018, la CoBT a pu rassembler 1.600 actionnaires - dont plus de 1.400 betteraviers - et lever 134 millions d'euros pour financer le projet de construction de cette sucrerie qui, à l'entendre, "disposera de la structure de coût la plus compétitive du secteur".