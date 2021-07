Le revenu de l'agriculteur wallon, c'est 44% du revenu moyen

En 2019, le revenu du travail d'un agriculteur plafonnait en moyenne à 21.131 euros par an, contre 47.768 euros pour un travailleur non agricole.

En 2019, ce revenu plafonnait en moyenne à 21.131 euros par unité et par an, après avoir culminé à un peu plus de 25.000 euros en 2008. À titre de comparaison, le salaire brut moyen des travailleurs non agricoles, en augmentation régulière, a atteint 47.768 euros par personne (13 mois et pécule de vacances compris) en 2019.