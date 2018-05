Le robot remplace le glyphosate pour désherber les vignes

Le secteur viticole s’adresse à la robotique pour désherber entre les pieds de vigne. Les perspectives sont prometteuses: on réduit la pénibilité du travail et le consommateur bénéficie d’un produit ayant reçu moins de pesticides.

Avec l’arrêt à plus ou moins brève échéance du glyphosate en Europe, les secteurs agricole et viticole planchent sur des solutions alternatives pour désherber les parcelles. La robotique offre à cet égard des perspectives prometteuses. Chez Ackerman, dans le saumurois, on fabrique du crémant de Loire depuis 1811. La vénérable maison teste actuellement le PUMAgri, un robot désherbeur développé par un consortium qui réunit des acteurs de la robotique (Sitia, Irstea et Effidence), des experts du monde agricole (Terrena et la Chambre régionale d’agriculture de Bretagne) ainsi que des spécialistes de la vision (Visio Nerf et l’Université d’Angers).