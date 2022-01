Le roi des fontaines d'eau SipWell passe sous pavillon américain

Cap sur la croissance

L'acquisition de SipWell, qui compte pour sa part plus de 20.000 clients, va renforcer la présence de Primo en Europe occidentale et centrale. Primo souligne que SipWell est bien placé pour connaître forte croissance, au vu de l'augmentation de la consommation d'eau liée à des modes de vie plus sains, une meilleure sensibilisation à l'environnement et la forte croissance du marché résidentiel.