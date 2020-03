"Le sucre, c'est une perte de 239 millions d'euros"...

Guy Paternoster prend les rênes de la société dans un contexte de marché quelque peu apaisé après les soubresauts engendrés par la suppression des quotas européens, en 2017. Celle-ci a entraîné une poussée de la production en Europe, les sucriers cherchant à réduire leurs frais fixes en faisant tourner davantage leurs outils industriels. Avec pour conséquence une surproduction aux niveaux européen et mondial, et un effondrement des prix.

De 404 euros la tonne sous régime de quotas, le prix du sucre de betteraves a plongé jusqu'à un plancher de 320 euros la tonne, poussant de nombreux agriculteurs à réduire les emblavements de betteraves. A cette réduction des surfaces s'est ajoutée une baisse des rendements due à la sécheresse. De quoi permettre un retour à l'équilibre entre production et consommation en Europe. Au niveau mondial, on se retrouve même avec un déficit de 10 millions de tonnes, qui a permis aux cours de repartir à la hausse. Fin 2019, le prix du sucre était ainsi remonté à 342 euros. Des contrats à long terme sont même annoncés au-dessus de 400 euros la tonne.

Réduire la voilure

Cette surproduction pèse sur les comptes. "Les deux dernières années, nous avons perdu plus de 200 millions d’euros dans l’activité sucre", souligne Guy Paternoster. Après un exercice 2018-2019 bouclé sur une perte opérationnelle de 239 millions d'euros, le groupe devrait à nouveau à nouveau clôturer l'année comptable (bouclée le 29 février) sur une perte de plus de 200 millions.

Numéro un européen incontesté, le groupe allemand Südzucker, propriétaire de la Raffinerie Tirlemontoise, s'est vu contraint de réduire la voilure en fermant cinq sucreries (deux en Allemagne et en France, une en Pologne) pour abaisser sa production globale de 700.000 tonnes et économiser 100 millions d'euros. Si la filiale belge a pu échapper au couperet, c'est grâce à sa structure industrielle "performante", assure Guy Paternoster. Après la fermeture des sucreries de Genappe, en 2004, et Brugelette, en 2007, la Raffinerie Tirlemontoise ne dispose plus aujourd'hui que de deux fabriques, à Wanze et Tirlemont. Elles produisent annuellement 650.000 tonnes de sucre, l'usine Iscal Sugar de Fontenoy, dans le Tournaisis, en produisant 200.000 tonnes.