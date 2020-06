Le titre de championne des brasseries belges, à l'épreuve du Covid-19

Nos brasseries ont bien continué de réaliser des exploits à l'exportation l'an dernier avant d'encaisser durement l'impact de la crise pandémique de ces derniers mois. Celle-ci a cassé l'élan de la consommation intérieure, qui redémarrait, enfin.

Des sentiments partagés doivent animer les brasseries belges: elles viennent, d'un côté, de boucler un très bon cru 2019, marqué par une forte hausse des exportations (+9,2%) qui a conforté leur leadership européen, mais elles subissent, de l'autre, l'impact de la crise du Covid-19 de plein fouet au premier semestre de cette année. "De janvier à fin mai 2020, la consommation de bière a chuté de 30% en volume en Belgique, souligne Nathalie Poissonnier, directrice générale de la fédération Brasseurs Belges: la baisse a atteint 56% dans l'horeca (hôtels, cafés, restaurants) et 6% dans le retail. Contrairement à ce qu'ont cru certains, les ventes dans le commerce n'ont donc pas compensé les volumes perdus dans l'horeca."

Les brasseurs exploitent 3.600 cafés

"C'est la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale qu'on enregistre une chute aussi forte", enchaîne Jean-Louis Van de Perre, le président de la fédération sectorielle. La longue période de confinement observée dans l'horeca a d'autant plus affecté les brasseries que certaines d'entre elles pilotent elles-mêmes des cafés. "Nos brasseries membres ont quelque 3.600 établissements en propriété ou en location. Elles y ont encore investi plus de 100 millions d'euros l'an dernier", précise Nathalie Poissonnier. Il est de notoriété publique que des groupes comme Haacht, Roman, Palm, Omer, Alken Maes ou Duvel Moortgat gèrent ainsi d'importants réseaux de cafés.

"N'oubliez pas aussi que nombre de petites brasseries ne livrent qu'au secteur horeca, précise Nathalie Poissonnier. Dans leur cas, on parle d'une chute du chiffre d'affaires de 80%."

À la fédération, on n'évoque pas pour l'instant de menace sur la viabilité des brasseries, mais si la crise perdure, il se pourrait que des faillites interviennent. "S'il se produit, un rebond de la pandémie sera sans doute fatal à certains, estime Van de Perre. Tout dépendra aussi des mesures de précaution dans l'horeca,où, pour les petits établissements, la distanciation est très difficile à organiser, mais aussi du rythme avec lequel elles seront assouplies."

C'est d'autant plus dommage que la consommation sur le marché intérieur était bien repartie ces deux dernières années, après avoir touché un plancher en 2017 à 7,01 millions d'hectolitres. Elle était remontée à 7,02 millions en 2018 et à 7,03 millions l'an dernier grâce à l'horeca qui, pour la première fois en dix ans, avait repris du poil de la bête. En 2020, avec les deux mois et demi de confinement et le ralentissement persistant de la consommation dû aux mesures de précaution (distanciation) dans les cafés, on va vraisemblablement atteindre un nouveau plus bas.

Champions à l'export, bis et ter

À l'exportation aussi, la crise frappe lourd. Et c'est tout aussi paradoxal, car l'an dernier nos brasseries avaient bouclé une année record sur ce plan. Sur les 25,1 millions d'hectolitres de bière produits en Belgique, elles en ont exporté 18,1 millions, soit 72% du total, en hausse de 9,2% sur un an. Comme la Belgique était devenue premier exportateur de bière d'Europe en 2017 et qu'elle avait conforté son titre en 2018, il est plus que probable qu'elle aura conservé sa couronne en 2019, mais les statistiques européennes pour l'an dernier sont encore en cours de collecte.

À noter qu'en 2019, on a davantage exporté dans l'Union européenne (+14%), tandis qu'on a vendu un peu moins de bière à la grande exportation en raison, surtout, d'un repli en Chine. Dû à quoi? Peut-être au fait qu'AB InBev a commencé à produire là-bas des marques belges, mais c'est pure hypothèse de notre part. Nos premiers marchés extérieurs sont restés, dans l'ordre, la France, les Pays-Bas et les États-Unis, comme en 2018.

Aujourd'hui, nos brasseurs souffrent-ils autant que leurs concurrents des pays voisins à l'exportation? "Il est trop tôt pour évaluer l'impact de la crise sur nos volumes à l'export, répond Jean-Louis Van de Perre, mais les autres grands pays exportateurs sont logés à la même enseigne que nous." Nos deux premiers rivaux sont l'Allemagne et les Pays-Bas. "J'espère qu'on pourra conserver notre titre de premier exportateur cette année, ajoute le président. Sinon, on le regagnera en 2021 avec l'aide du Championnat d'Europe de football, qu'on va gagner aussi..."

Retour à la normale en 2021

Est-ce à dire qu'il table sur un mieux dès 2021? "Tout dépendra de l'évolution du virus. S'il n'y a pas de rebond, j'espère que 2021 consacrera un retour à la normale et qu'on repartira à la hausse en 2022 et 2023", dit Van de Perre. "Dans les moments de crise, ce sont les plus forts, les mieux organisés et les plus créatifs qui survivent. Les brasseurs belges sont bien placés, de ce point de vue."

L'an dernier, le nombre de brasseries actives et payant des accises a bondi de 304 à 340. Ensemble, elles ont investi 332 millions d'euros dans leurs capacités et les économies d'énergie, en hausse de 31,9% sur les 252 millions de 2018. Elles ont versé pour 800 millions d'euros d'impôts, taxes et charges, dont 199 millions en accises. Elles employaient fin décembre 6.551 emplois directs et quelque 50.000 indirects (horeca).