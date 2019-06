Le transfert sous autorité de justice ou la faillite pour Qualibeef (ex-Veviba)

La survie de Qualibeef (ex-Veviba) et de sa filiale Abattoir et Marché de Bastogne va se jouer ces jours prochains. Les deux sociétés d’abattage du groupe Verbist ne sont plus couvertes par la procédure de réorganisation judiciaire (PRJ) depuis le 15 mai dernier, alors que leur situation reste problématique, non seulement parce qu’elles n’ont pas récupéré leur clientèle du secteur de la distribution, mais aussi parce que plusieurs de leurs congélateurs sont toujours sous scellés depuis le scandale des viandes avariées au Kosovo découvert au printemps 2018.