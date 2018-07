Le vin... bleu fait son apparition

Vous connaissiez le blanc, le rouge et le rosé. Vous allez maintenant devoir vous faire à l'idée qu'une quatrième couleur est possible. Du vin... bleu, 100% naturel.

Après avoir monté leur petite entreprise, Méditerra Vin, René Le Bail, un entrepreneur de Sète, dans le sud de la France, et son associée se sont lancés dans la commercialisation d'un vin bleu, "aux couleurs de la mer" . Mais ils se sont bien vite heurtés à la réticence des vignerons et ont donc dû se tourner vers l'Espagne, où le breuvage est désormais élaboré, racontent-ils à nos confères d'RTL France.

"Dès qu'il entre en bouche, on a des arômes de cerise."

Entièrement naturelle, la couleur bleue de ce vin 100% chardonnay est créée grâce à une seconde macération dans de la peau de raisin rouge qui contient de l'anthocyane, un pigment naturel. "Dès qu'il entre en bouche, on a des arômes de cerise", explique René Le Bail. Sa couleur, son goût sucré et sa texture peu agressive en font principalement une boisson apéritive ou de cocktail. Un vin doux et parfumé qui séduit essentiellement les femmes.