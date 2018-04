Le whisky écossais freiné dans sa volonté d'innover

Innover pour séduire les "millennials" et le Moyen-Orient

La volonté de certaines distilleries d'innover s'inscrit dans une logique de conquête des "millenials". La conception de whisky écossais de plus faible teneur en alcool pourrait attirer ce public soucieux de sa santé et désireux de réduire sa consommation d'alcool. "Il y a beaucoup d'intérêt pour des boissons spiritueuses à plus faible teneur en alcool dans le secteur", a indiqué Matthew Pauley, professeur assistant au Centre international du brassage et de la distillation.

Ces innovations pourraient, selon certains, permettre de conquérir de nouveaux marchés comme le Moyen-Orient où la consommation d'alcool est souvent bannie.