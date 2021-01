Les Américains ont loupé le cap des 100.000 pizzerias à cause du Covid

Par habitant, on compte trois fois plus de pizzerias aux États-Unis qu'en Belgique. Et le pays des hamburgers est champion du monde des pizzas, d'après les statistiques de BoldData.

Les Américains raffolent tellement des pizzas qu'ils s'en paient non pas une tranche, mais une "semaine nationale". Cette fiesta a lieu en ce moment. C'est l'occasion, pour le bureau d'analyse de données BoldData (bolddata.nl) de publier toutes les stats possibles et imaginables sur les pizzerias. Elles nous apprennent ainsi que les États-Unis accueillent plus du tiers (36%) de toutes les pizzerias exploitées dans le monde (90.817 pizzerias), loin devant son pays d'origine l'Italie (42.288) et le Brésil (32.283). Cela fait une pizzeria par 3.633 habitants aux USA, excusez du peu. Et en Belgique? On tourne actuellement à 1.141 pizzerias, soit une par 9.600 âmes environ, presque trois fois moins qu'outre-Atlantique.

Les pizzas bénéficient en outre d'un regain d'attention récent aux États-Unis, si l'on en juge par l'évolution du nombre de restaurants spécialisés sur les 5 dernières années: ceux-ci ont crû là-bas de 39,2%. Et la crise Covid a bien évidemment freiné le mouvement l'an dernier; sans elle, les États-Unis seraient déjà parvenus à 100.000 pizzerias, a calculé BoldData. En Belgique, la hausse n'a pas été négligeable non plus sur la période 2016-2020: +22% avec, ici aussi, un arrêt brutal dû au coronavirus l'an dernier.

Pour nombre d'Américains, la pizza représente le mets favori, malgré la popularité du hamburger, poursuit BoldData. Cela dépend notamment des régions: les Californiens sont les premiers consommateurs de pizzas, devant les New-Yorkais, tandis que les habitants du Wyoming en sont les moins friands... Chez nous, les Liégeois semblent les premiers fans, selon le nombre de pizzerias locales (165), devant les Bruxellois (152) et les Anversois (141). De là à conclure que les principautaires sont les Californiens de la Belgique, il n'y a qu'un pas...