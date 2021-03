Les Bio c' Bon s'affaireront sous pavillon Sequoia

Une solution vient d'être trouvée , a-t-on appris. Lesdits points de vente rejoignent en effet le groupe Sequoia au rang d'affiliés . Et seront rhabillés "prochainement" pour l'occasion, a fait savoir le pionnier du bio en Belgique.

Un développement bienvenu dans un marché particulièrement concurrentiel . Et pour cause, 690 points de vente étaient à dénombrer sur l’ensemble du territoire en 2020, quand ils n'étaient encore que 265 en 2018.

Organic Expansion

Fin 2018, décision fut prise de céder la majorité au français BBG, aussi actif dans le bio et de taille similaire à Sequoia, et ce, afin de peser plus lourd face à la grande distribution en augmentant la puissance d’achat. Jusqu'à décembre 2019. À cette date, une scission de l'activité belge fut actée, apprend-on désormais.