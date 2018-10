Les Brésiliens d'AB InBev à nouveau à l'achat sur l'action

BRC, le holding des Brésiliens d'AB InBev, a acquis pour 87 millions d’euros de titres du brasseur à un prix proche du plus bas de l’année.

BRC, le holding grand-ducal réunissant les grands actionnaires brésiliens d’AB InBev , se porte à nouveau à l’achat sur le titre. Il a acheté le 26 octobre dernier pour 87,2 millions d’euros d’actions du premier brasseur mondial au prix moyen de 65,10 euros, ainsi qu'on peut le lire sur le site de la FSMA, le régulateur des marchés financiers. Il a donc payé ces 1,34 million de titres quasiment au cours le plus bas de l’année, à quelques cents près: le plancher avait été atteint la veille à 65,05 euros.

C’est la quatrième fois que BRC Sàrl acquiert des actions AB InBev cette année. Le holding réunissant les parts des familles Telles, Sicupira et Lemann dans le groupe belgo-brésilien avait en effet acheté des actions à trois reprises en août dernier, pour un total de 88 millions d’euros.

Son bilan sur 2018 s’élève dès lors aujourd’hui à 175 millions d’euros consacrés à l’achat d’actions, à des prix étalés entre un plus haut de 86,5 et un plus bas de 65,10 euros par titre. La chute de l’action ces derniers mois ne laisse donc pas BRC inactif, sans que l’on puisse parler pour autant de "compensation" à l'évolution de l'action puisque les montants évoqués ici restent peu de choses en regard de sa participation globale dans AB InBev.