Les Brésiliens d'AB InBev encaissent 111 millions

BRC, le holding grand-ducal qui réunit les participations des grands actionnaires brésiliens du brasseur AB InBev , a vendu pour 111,6 millions d’euros d’actions du premier brasseur mondial le 24 septembre dernier, selon une déclaration d’initiés publiée sur le site de la FSMA , le gendarme boursier. Le holding a cédé 1,292 million d’actions au prix moyen de 86,358 euros par titre. La cession est intervenue six jours avant l’introduction en Bourse de Hong Kong de la filiale Asie du groupe belgo-brésilien.

BRC regroupe les parts familles Lehmann, Telles et Sicupira dans le brasseur : il possède directement quelque 2% du capital d’AB InBev et contrôle par ailleurs la moitié du capital de la Stichting AB InBev, la fondation néerlandaise qui réunit les participations des familles brésiliennes et belges à parité. Cette fondation détient elle-même 33,89% du capital du brasseur.