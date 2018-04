Les Colruyt misent sur les substituts de viande

Il y a un an, la famille Colruyt a acheté via son fonds d’investissement Korys toutes les actions de la société néerlandaise Ojah, qui enregistre un chiffre d’affaires annuel de près de 4 millions d’euros avec la vente, notamment, de "poulet" végétarien à base de soja.

En s’associant avec Kerry, Colruyt espère porter les substituts de viande à un niveau supérieur et booster les ventes. "Ojah est déjà très avancée sur le plan de la structure des substituts de viande", explique Dries Crevits, directeur opérationnel de Korys. "Il n’y a pratiquement pas de différence entre la viande de poulet et son substitut végétarien. Au niveau gustatif, nous pouvons encore nous améliorer. Ce sera possible grâce au know how de Kerry."