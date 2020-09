Les Luxembourgeois, deuxièmes en consommation bio

Le top 10 mondial de la consommation de produits bio montre une nette domination de l'Europe de l'Ouest, selon Agrifrance. La Belgique est dixième.

Le saviez-vous? Les Luxembourgeois sont les deuxièmes plus grands consommateurs de produits bio au monde, et les Belges, les dixièmes. Le premier marché de consommation est le Danemark, qui absorbe 9,7% de la production mondiale. Et l'on trouve huit pays d'Europe de l'Ouest dans le Top 10. Seuls l'Australie, cinquième et les Etats-Unis, quatrièmes, viennent contester l'hégémonie du Vieux continent, selon les données publiées par Agrifrance, le département spécialisé dans l'agriculture du groupe français BNP Paribas Wealth Management.

Le marché mondial des produits bio a été multiplié par près de 6 en 16 ans pour totaliser 85 milliards d'euros. Derrière les leaders danois et luxembourgeois, viennent la Suisse, la Suède et l'Australie, dans cet ordre. La part de marché de la Belgique est de 2,2%, légèrement inférieure à celle de la France (3,5%) qui la devance d'une place, lit-on dans l'étude que vient de consacrer Agrifrance au marché du vin bio, mais qui comporte également d'intéressants enseignements sur le bio en général.

"On voit que les pays d'Europe du Nord sont très forts en consommation bio, commente Benoît Léchenault, directeur-gérant d'Agrifrance. Ils sont plus sensibles aux questions d'environnement que les pays du sud. On l'observe également lors des élections: dans plusieurs de ces pays, comme l'Allemagne, les Verts récoltent traditionnellement beaucoup de voix. Le pouvoir d'achat doit jouer aussi, car le bio est plus cher et les citoyens des pays du haut de la liste sont moins regardants sur les prix. Interviennent sans doute aussi dans l'équation la culture et les modes de consommation de régions comme l'Allemagne, le Benelux ou la Scandinavie. En comparaison, la France, l'Italie et l'Espagne ont toujours été un peu plus en retrait sur ces questions-là, mais c'est en train de changer."

Trois pays européens font 75% des vins bio

Il cite ces trois derniers pays à dessein, car ce sont paradoxalement les principaux producteurs de vins bio, dont ils représentent 75% de la production mondiale avec 1,4 milliards de cols (bouteilles). L'Espagne tient la tête en termes de superficie avec 89.600 hectares de vignobles bio, devant l'Italie, 74.400 ha, puis la France, 65.300 ha. Mais en termes de production, c'est l'Italie qui mène le groupe, avec 708 millions de cols, devant la France puis l'Espagne. "Un marché très centralisé", convient Léchenault qui note le contraste entre les deux Europe, celle du sud qui produit et élève le plus en bio et celle du nord, qui mange et boit plus de bio que les autres.