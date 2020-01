Les actionnaires minoritaires de Mamma Roma ont été exclus

Les actionnaires majoritaires et minoritaires de Mamma Roma s’écharpent en justice depuis plus de deux ans. Au cœur du conflit, le refus supposé par les majoritaires de répondre à une marque d’intérêt formulée par Dr. Oetker. Ce que les majoritaires démentent.

Ceux qui pensaient que le conflit entre les actionnaires minoritaires et majoritaires de la chaîne de pizzerias de luxe Mamma Roma était clos resteront sur leur faim. Il n’en est rien. Aujourd’hui, les minoritaires, qui ont été exclus de la société par un jugement rendu au cœur de l’été , tentent de s’opposer à une augmentation de capital de 4 millions d’euros qui, sauf surprise de dernière minute, sera votée jeudi au cours d’une assemblée générale extraordinaire.

Pour comprendre de quoi il retourne, une petite remontée dans le temps s’impose. Le nœud du conflit porte sur une (sérieuse) divergence de vues entre deux groupes d’actionnaires à propos de la potentielle reprise de Mamma Roma par Dr. Oetker au cours de l’été 2018. Selon les actionnaires minoritaires, il y aurait eu deux approches de Dr. Oetker, et la deuxième aurait été cachée aux minoritaires. Ces derniers font état de discussions de reprise (il n’y a jamais eu d’offre ferme) à 685 euros par action , ce que l’on conteste avec la plus grande vigueur, tant du côté des majoritaires que de Dr. Oetker. Les positions divergent mais depuis ce moment, les parties s’empoignent à coups de procédures judiciaires, les uns reprochant aux autres de ne pas avoir accepté l’offre. Depuis, les actionnaires minoritaires guerroient contre les majoritaires, essentiellement représentés par la société luxembourgeoise Oaks Estate, détenue par Charles Adriaenssen, un ancien administrateur d’AB InBev, marié à une héritière du groupe brassicole.

Minoritaires exclus

On l’a dit, les procédures entre parties ont fait rage et au printemps dernier, un groupe d’actionnaires minoritaires a déposé une plainte au pénal pour faux, usage de faux, faux bilan et tentative d’escroquerie.