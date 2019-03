Les agences de notation mettent la pression sur AB InBev

S&P menace d’abaisser sa note sur AB InBev si des mesures concrètes pour réduire la dette ne sont pas prises rapidement. Moody’s et Fitch l’ont déjà fait. Mais, pas de panique, la notation de la dette du brasseur reste très solide.

Le parcours boursier à venir dépendra beaucoup de la façon dont la direction du groupe brassicole va réussir à gérer son énorme dette issue en grande partie du rachat de SABMiller . Pour alléger ce fardeau, elle a déjà pris deux mesures dont la plus douloureuse pour les actionnaires a été de diviser le dividende par deux . Plus récemment, elle a aussi refinancé des obligations à hauteur de 16 milliards de dollars.

Mais cette montagne de dettes met du temps à fondre. Elle est passée de 108 milliards de dollars fin 2016 à 104,4 milliards un an plus tard et à 102,5 milliards fin de l’année dernière. Une mise en Bourse des activités asiatiques du groupe pourrait accélérer ce processus, mais Carlos Brito, le CEO d’AB InBev, n’a pas voulu commenter cette rumeur lors de la présentation des résultats annuels.