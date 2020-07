Les banques ont perdu 75 millions avec le Pain Quotidien

Les banques KBC et ING se souviendront de la procédure de réorganisation judiciaire (PRJ) du Pain Quotidien. Dans le cadre du plan de relance, Yves Brulard (DBB), l'avocat de Pain Quotidien Licensing (PQL) , a précisé lors de l'audience organisée mercredi dernier en vue de l'homologation du plan que les créances de plus de 500.000 euros avaient été ramenées à 6,4% de leur valeur initiale. Habituellement, la loi prévoit un abattement à 20% de la valeur et si une partie souhaite descendre en dessous de cette limite, elle doit motiver sa position. C'est dans ce cadre que PQL a décidé de ramener les créances à 6,4 % de leur valeur initiale. Pour les banques KBC et ING, principaux créanciers du Pain Quotidien, cela signifie que leur créance de près de 80 millions d'euros a été ramenée à près de 5 millions d'euros, a-t-on entendu au tribunal lors de l'audience d'homologation.