Les betteraviers belges pourront utiliser des pesticides interdits par l'UE

Ceux-ci peuvent utiliser des semences enrobées de clothianidine et de thiaméthoxame, deux néonicotinoïdes produits par Bayer et Syngenta. A une condition: qu'il n'y ait pas d'alternative satisfaisante pour combattre un parasite. Cette dérogation concerne, chez nous, la betterave, la laitue et la chicorée.

"Combat d'arrière-garde"

L'affaire doit encore être traitée au fond, ce qui risque de prendre plusieurs mois. Du côté de PAN Europe, on espère à présent que le Conseil d'Etat traitera simultanément les deux recours introduits en 2018 et en 2019.

La peste ou le choléra

30% de la surface

Du côté des défenseurs de l'environnement, on mise désormais sur une impulsion politique pour mettre un terme aux dérogations, qui, "par définition", doivent avoir un caractère exceptionnel. "En l'octroyant pour la deuxième année consécutive, on n'en fait plus une exception", souligne Martin Dermine, apiculteur et expert chez PAN Europe.