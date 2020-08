Les bonnes adresses de Giovanni Bruno (Senzanome)

L'endroit où petit-déjeuner

Mais bien en Italie, où vous le trouverez volontiers attablé à l'heure du petit-déjeuner. À Taormine, en particulier, avec un cornetto et un capuccino, ou alors, mieux, un granita et une brioche. Une adresse à conseiller? "Le Bam Bar" qui, hasard s'il en est, est situé… "via di Giovanni". Cela ne s'invente pas.

Sa cantine

Pour ce qui est de sa cantine, Giovanni Bruno réfléchit. "En tant que chef, j'adore la cuisine du monde, en particulier japonaise et asiatique en général. Mais j'aime aussi beaucoup les fruits de mer et le poisson", évoque-t-il avec gourmandise.

Son étoilé préféré

Son resto hors du brouhaha

Sinon, toujours dans la même veine, mais hors du temps et du brouhaha de la ville, c'est le Domaine d'Arondeau, du Chef Benoît Neusy, "du côté de Mons", qui est sur sa carte. Un endroit "tout bonnement fantastique", s'émerveille le chef. "L'accueil, les personnages, le lieu (avec sa charmante verrière art nouveau qui surplombe les marais alentours, NDLR)…". Et pour cause, l'homme avait quitté Maisières, et son Impératif, pour venir s'installer du côté de Péruwelz, à la frontière française. Un changement qui lui a permis de se libérer de certaines contraintes, tout en ouvrant dans la foulée un hôtel ainsi que des salles de séminaire. En hommage à son passé de poissonnier, les produits de la mer sont la spécialité de la maison.