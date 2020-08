Les bonnes adresses de Pierre Résimont (l'Eau vive)

" Le restaurant est complet jusqu'à la fin du mois d'août , c'est bien," entame le chef. "Ma crainte, quand j'ai ouvert il y a trente ans, c'était de ne pas être complet tout le temps", explique-t-il, raison pour laquelle il a tenu à se diversifier . Ces dernières années, il a investi dans du logement (Le Cube et le Medissey) et il a ouvert le Comptoir de l'Eau vive , à Erpent (Namur).

Avant de se lancer dans le jeu des bonnes adresses, il tient à préciser qu'il s'entend bien avec tout le monde. "J'ai plein d'amis, il y a beaucoup de belles maisons, c'est difficile pour moi de choisir – il faudra le dire dans votre article. Il y a plein de gens que j'aime bien et parfois, je vais chez l'un ou l'autre en fonction des saisons". Nous voilà prévenus.

Sa cantine préférée

"Le comptoir de l'Eau vive", lâche-t-il dans un éclat de rire. Mais ce n'est pas qu'une blague ou un clin d'oeil. Pierre Résimont va souvent manger là-bas le samedi midi. "C'est le restaurant dont j'avais envie pour manger un morceau en toute simplicité, avec de bons produits", explique-t-il, précisant qu'on y trouve une carte composée de 150 à 200 vins différents. En dehors du comptoir, Pierre Résimont va volontiers manger un morceau au Potes au feu, un établissement qui a ouvert il y a un mois et demi à Namur. Aux fourneaux, on retrouve Damien Gorjanec (ex-chef du Comptoir de l'Eau vive) et François Schepens (ex-Plage d'Amée).