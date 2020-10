Les cafetiers craignent d'en prendre pour 3 mois plutôt qu'un

La mesure frappant à nouveau les cafés et les restaurants risque de se transformer en de multiples drames sociaux, avertit FedCaf.

Les cafés et restaurants devront rester fermés durant quatre semaines dans tout le pays. "Un remake des mesures du mois de mars!", soupire Diane Delen, la présidente de FedCaf, la Fédération des cafetiers de Belgique. "Et vous allez voir que cela ne va pas durer quatre semaines, mais trois mois! Je ne crois plus ce qu'ils (les politiques, NDLR) nous disent."