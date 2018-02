Les chocolatiers belges fêtent la Saint-Valentin au Japon

Le chocolat ne serait pas, ou plus, le cadeau le plus "tendance" que se font les amoureux en Belgique à la Saint-Valentin. Si, ce jour-là, ils ne sont plus prophètes en leur pays, nos chocolatiers se rattrapent toutefois sur les marchés à l’exportation. En Asie en général et au Japon en particulier, la Saint-Valentin s’alimente volontiers de douceurs chocolatées: une aubaine qu’une série de fabricants belges ne veulent pas manquer.